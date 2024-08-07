Москва, 7 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российские военные поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом технику ВСУ, сообщил на брифинге 7 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> поражён нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ», — заявил генерал-лейтенант.

ВС России также ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников и скоплению живой силы и военной техники украинской армии в 153 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа российские военные нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Совокупные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1885 военных.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ в составе свыше 400 человек в Сумской области.