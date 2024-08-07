Сумы, Украина, 7 августа, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по подразделению Вооруженных сил Украины в составе свыше 400 человек в Сумской области. Об этом 5 августа заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырёх сотен. Кто выжил — пока не в курсе», — написал он в своём Telegram-канале.

ВС России также поразили склад ВСУ с боеприпасами в пригороде Сум.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа украинские СМИ сообщили о взрыве на территории города Сумы. В тот период на территории Сумской и Харьковской областей действовала воздушная тревога.

5 августа Лебедев сообщил о поражении места дислокации подразделений ВСУ на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. По его информации, обучение там проходили порядка десяти тыс. человек.

В тот же день подполье заявило, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который ВСУ планировали использовать как аэродром подскока для полученных от Запада американских истребителей F-16.