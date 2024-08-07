Москва, 7 августа, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Совокупные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1885 военных, сообщил 7 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две американские 155-мм гаубицы М777 и другую технику», — уточнил генерал-лейтенант, говоря о работе подразделений Южной группировки войск.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» украинская армия потеряла до 530 военнослужащих, в зоне ответственности подразделения группировки войск «Центр» ВСУ потеряли до 345 бойцов, в зоне ответственности подразделения группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 220 бойцов.

Конашенков также заявил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих. Российские военные уничтожили склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Николаевка Херсонской области. В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 60 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1535 военных. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности Южной группировки войск. Её подразделения также уничтожили три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и Caesar.

6 августа ВС России освободили от украинской армии населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Конашенков уточнил, что армия России также нанесла удары по нескольким бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки в ДНР, отразив три контратаки противника.

Спикер Минобороны добавил, что Вооружённые силы России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме базирования. Российские средства ПВО сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.