Москва, 7 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Войска группировки «Север» Вооружённых сил России нанесли удары по Вооружённым силам Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях. Об этом 7 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в результате этого украинские войска потеряли до 220 бойцов, шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две установки зенитного ракетного комплекса «Бук», польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 августа Минобороны сообщило об ударе по позициям противовоздушной обороны украинской армии в Сумской области оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». В результате этого удалось уничтожить две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «БУК-М1».

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что армия России освободила от ВСУ населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные также нанесли удары по нескольким бригадам противника у Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки.