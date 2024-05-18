Киев, 18 мая, 2024, 07:48 — ИА Регнум. С 18 мая на Украине вступает в силу закон об усилении мобилизации. Он устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

О новом законе написали «Известия». Украинское население требовало провести демобилизацию для уже призванных граждан, однако киевский режим проигнорировал призывы общества и вместо этого выпустил документ, который значительно ограничивает права граждан.

Он предусматривает введение запрета на управление автомобилем и большие штрафы за неявку в военкомат. Военнообязанные граждане Украины, которые находятся за границей, должны предоставить свои учетные данные в течение 60 дней.

Помимо этого, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Без него гражданам ограничат представление консульских услуг за рубежом.

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после начала спецоперации, должны пройти повторную медицинскую комиссию. Военкоматы, с учётом ряда ограничений, получили право конфисковывать у граждан транспортные средства для нужд ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволит мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Такой возможностью не смогут воспользоваться лица, совершившие тяжкие преступления. По оценкам минюста Украины, число мобилизованных заключённых не превысит 20 тысяч человек.

Киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на постановление украинского кабмина написало, что в рамках усиления мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) получили право раздавать повестки круглосуточно. Помимо этого, раздачей повесток, кроме военкомов, теперь могут проводить группы оповещения. Для этого необходимо, чтобы вышел приказ об их составе.