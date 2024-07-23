Киев, 23 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Как сообщило издания «Страна. ua» в Telegram-канале, законопроекты зарегистрировали 23 июля.

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На какой срок продлеваются военное положение и мобилизация, пока неясно. Текст и пояснительную записку к законопроектам на сайте украинского парламента ещё не опубликовали. На данный момент на Украине военное положение действует до 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что вероятность того, что парламентарии поддержат инициативу Зеленского и продлят военное положение на 90 дней, до 9 ноября 2024 года, велика.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине власти ввели 24 февраля 2022 года. С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

Как заявил представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, к мобилизации в ВСУ пригодны 1,1 млн военнообязанных граждан. По его словам, власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время, а эти данные нужны Киеву для улучшения военного учёта и плана на будущее.

18 июля журналистка из Дании Брита Квист Хансен рассказала, что мобилизация на Украине проходит беспорядочно, а призывники прячутся и не выходят из дома, чтобы не попасться военным патрулям.

В Киеве на митинге, который состоялся на центральной площади 20 июля, женщины потребовали вернуть их мужчин домой из рядов ВСУ.