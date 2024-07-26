Киев, 26 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. До окончания конфликта демобилизация бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) невозможна. Об этом 26 июля в эфире телемарафона заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что сейчас принимать закон о демобилизации нецелесообразно. Свои слова Стефанчук проиллюстрировал примером в виде событий вековой давности — Гражданской войны 1918–1922 годов.

«Нынешняя Верховная рада не должна повторить ошибку Центральной рады, принявшей закон о демобилизации в разгар войны против большевиков», ― подчеркнул спикер.

Он добавил, что не знает страны, которая бы проводила демобилизацию в разгар военных действий.

«Извиняюсь, я знаю такую страну ― это Украинская Народная Республика в 1918 году. Что произошло дальше, рассказывать не надо», ― отметил председатель Рады.

Как сообщало ИА Регнум, военное положение и мобилизацию на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С 18 мая 2024 года начал действовать закон об усилении мобилизации. Он снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Согласно документу, за неявку в военкомат ввели крупные штрафы и разрешили заочное вручение повестки. Годными к службе в армии признали люди с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.

Военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский 23 июля внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что Зеленский спасает только себя, расплачиваясь жизнями украинцев.

Бельгийский телеканал RTBF после беседы с бойцами 49-го стрелкового батальона ВСУ 24 июля сообщил, что украинские новобранцы не желают сражаться на фронте, их призывают в ряды украинской армии против воли.