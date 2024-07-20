Киев, 21 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшее время направит на рассмотрение в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране. Об этом 20 июля в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

По его словам, Зеленский подаст в парламент два проекта: о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации.

На данный момент на Украине срок действия военного положения определён до 11 августа 2024 года. Высока вероятность того, что депутаты поддержат инициативу Зеленского и продлят военное положение на 90 дней, до 9 ноября 2024 года, резюмировал Железняк.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года украинские власти ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

В Киеве полиция начала задерживать мужчин, не обновивших свои данные в военкоматах. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин утверждал, что к мобилизации в ВСУ пригодны 1,1 млн военнообязанных граждан. По его словам, власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время, а эти данные нужны Киеву для улучшения военного учёта и плана на будущее.

18 июля журналистка из Дании Брита Квист Хансен рассказала, что мобилизация на Украине проходит беспорядочно, а призывники прячутся и не выходят из дома, чтобы не попасться военным патрулям.