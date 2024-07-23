Москва, 23 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, который внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, спасает только себя, расплачиваясь жизнями украинцев. Об этом 23 июля заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену», — заявила дипломат.

По словам официального представителя МИД, главе киевского режима потребуется больше жизней украинцев, поэтому там обсуждается вопрос снижения возраста мобилизации.

Как сообщало 23 июля ИА Регнум, Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Законопроекты зарегистрировали. Текст и пояснительную записку к законопроектам пока не опубликовали.

Военное положение и мобилизацию на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С 18 мая 2024 года начал действовать закон об усилении мобилизации. Так, согласно документу, за неявку в военкомат ввели крупные штрафы. Военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.

Киевская полиция начала задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что к мобилизации пригодны 1,1 млн военнообязанных украинцев.