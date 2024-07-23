Захарова: продлевая мобилизацию, Зеленский спасает только себя
Москва, 23 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, который внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине, спасает только себя, расплачиваясь жизнями украинцев. Об этом 23 июля заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену», — заявила дипломат.
По словам официального представителя МИД, главе киевского режима потребуется больше жизней украинцев, поэтому там обсуждается вопрос снижения возраста мобилизации.
Как сообщало 23 июля ИА Регнум, Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Законопроекты зарегистрировали. Текст и пояснительную записку к законопроектам пока не опубликовали.
Военное положение и мобилизацию на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С 18 мая 2024 года начал действовать закон об усилении мобилизации. Так, согласно документу, за неявку в военкомат ввели крупные штрафы. Военное положение на Украине действует до 11 августа 2024 года.
Киевская полиция начала задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что к мобилизации пригодны 1,1 млн военнообязанных украинцев.