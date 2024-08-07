Курск, 7 августа, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы на фоне атак украинской армии. Об этом 7 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы», — написал он в Telegram-канале.

По словам врио главы области, из-за этого медучреждения ведут пополнение запасов крови, которую с 10:00 мск можно будет сдать в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции на Красной площади Курска.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа Вооружённые силы Украины попытались прорваться через госграницу на территорию Курской области, однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника. В Минобороны уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

Затем украинские войска предприняли вторую попытку прорыва на территорию Курской области. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ в Сумской области, к месту боёв направили резервы Вооружённых сил России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа назвала очередным террористическим актом со стороны киевского режима атаку ВСУ в Курской области. Дипломат подчеркнула, что действия украинских боевиков направлены против мирного населения.