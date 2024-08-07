Волгоград, 7 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Водитель большегруза, по вине которого произошла авария на переезде в Волгоградской области, скончался в больнице. Об этом 7 августа сообщили в администрации региона.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Мужчина из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», ― процитировала «Газета.Ru» представителя администрации.

Информацию о смерти мужчины также подтвердила его супруга. По её словам, около недели он находился в крайне тяжелом состоянии и не приходил в сознание.

После аварии медики диагностировали у водителя грузовика множественные переломы рёбер, а также перелом черепа и сотрясение мозга. Врачи ввели пострадавшего в искусственную кому. После этого с ним работали нейрохирурги. 6 августа мужчине провели операцию, однако позже его сердце остановилось.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Семь вагонов перевернулись. Причиной ЧП стал выезд КамАЗа на пути и экстренное торможение поезда. В результате происшествия пострадали 52 человека. Госпитализировали 21 человека, в том числе десять детей.

Водитель грузовика проехал на красный свет. Источник ИА Регнум рассказал, что им оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

31 июля из больниц выписали 20 пострадавших при крушении пассажирского поезда, десять человек оставались на лечении. По данным на 6 августа, в медучреждениях оставались пятеро пострадавших. Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, двое из них ― в тяжёлом состоянии.