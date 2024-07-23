Вашингтон, 23 июля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп своим поведением после совершённого на него покушения доказал, что он может вести дела с Россией, Китаем и КНДР в отличие от действующего президента США Джо Байдена, неспособного даже самостоятельно подняться по ступеням. Такое мнение 23 июля высказал предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск в интервью для портала Daily Wire.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Дональд Трамп

«Если вы хотите лидера, который будет иметь дело с некоторыми очень и очень «крепкими орешками» (Россия, Китай и КНДР. — Прим. ред.) … Они подумают дважды, прежде чем злить Трампа. А бедный-бедный Байден не может подняться по ступеням», — сказал он.

По словам предпринимателя, образом действующего главы Белого дома нельзя кого-либо испугать, в то время как Трамп после попытки покушения показал наличие у него смелости в момент, когда США необходим сильный лидер.

Маск также напомнил, что во время нахождения на посту американского президента Трамп проделал хорошую работу в вопросе того, чтобы не начинать новые конфликты в мире.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания и в результате него политик получил ранение в ухо. При этом один из участников митинга погиб и ещё двое был ранены. Когда экс-президента США уводили со сцены сотрудники Секретной службы, Трамп остановил их, чтобы, подняв руку вверх, обратиться к зрителям и призвать их продолжать бороться.

Маск публично поддержал кандидата в президенты Трампа после покушения на него в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.

Действующий президент США 18 июля высказал своё отношение к миллиардеру. По его утверждению, Маск якобы собирается «купить» грядущие президентские выборы в стране.