Москва, 6 августа, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Совокупные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1535 военных, сообщил 6 августа на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и Caesar», — уточнил генерал-лейтенант, говоря о работе подразделений Южной группировки войск.

За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, в зоне ответственности подразделения группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, в зоне ответственности подразделения группировки войск «Центр» потери ВСУ составили до 355 бойцов.

Конашенков также заявил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригад украинской армии в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка в ДНР и Мирное в Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 105 военных.

Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Пятихатки в Запорожской области, Антоновка в Херсонской области и города Херсон. Там потери украинской стороны оставили до 65 бойцов и два полевых склада боеприпасов.

Как сообщало 6 августа ИА Регнум, российские военные освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по нескольким бригадам ВСУ около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки в ДНР.

Конашенков добавил, что Вооружённые силы России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме базирования. Российские средства ПВО сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 6 августа заявил, что, по данным Минобороны, потери украинской армии за два неполных месяца боёв составили более 115 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц бронетехники.