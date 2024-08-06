Киев, 6 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме базирования, сообщил 6 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией также уничтожены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — сказал представитель ведомства.

Российские военные поразили склады вооружения и боеприпасов, скопления живой силы и военной техники украинских бойцов в 127 районах. Средства ПВО сбили шесть американских реактивных снарядов HIMARSи 51 беспилотник.

Суммарные потери украинских войск за сутки составили до 1535 человек. Наибольшее количество бойцов ВСУ ликвидировали в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск — до 520 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа средства противовоздушной обороны России сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Также были уничтожены тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата.

29 июля стало известно, что российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив на расстоянии 213 км МиГ-29, принадлежащий ВСУ. «Российская газета» уточнила, что пуск дальней ракеты Р-37М прошёл успешно, в то время как у украинских диспетчеров в этот момент пропала отметка истребителя с радаров.

19 июля официальный спикер Минобороны заявил, что российские военные за неделю сбили три истребителя МиГ-29, которые принадлежали ВСУ.