Москва, 6 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинской армии населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — сказал он.

Конашенков уточнил, что армия России также нанесла удары по нескольким бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) около Торецка, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки в ДНР, отразив три контратаки противника.

Украинские войска за сутки потеряли на этом направлении до 355 бойцов, американский бронетранспортер М113, гаубицу Д-20 и противотанковую пушку «Рапира», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа войска российской группировки «Центр» за сутки освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. Они также нанесли удары по позициям пяти бригад украинских войск у Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки в ДНР и отразили контратаку штурмовой группы противника.

В Минобороны 2 августа рассказали, что группировка «Центр» за неделю освободила населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР. За это же время ВСУ потеряли в зоне ответственности Центральной группировки до 2635 бойцов и четыре танка, а также 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS.