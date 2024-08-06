Киев, 6 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. На Украине задержали 16 мужчин, которые намеревались выехать в Молдавию в рефрижераторе с мясом. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на одесскую полицию.

Сергей Корсун ИА Регнум

По информации издания, за возможность уехать из страны мужчины заплатили по 6–8 тыс. евро. Кроме того, им обещали ещё за 2 тыс. евро поставить в паспорте штамп о законном въезде в ЕС.

Отмечается, что схему организовали предприниматели из Азии, они задержаны.

Как передавало ИА Регнум, в Черновцах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили облаву на мужчин призывного возраста на территории торговых центров. По данным СМИ, 16 мая в автобусе сотрудниками ТЦК был избит мужчина. Инцидент сняла на видео одна из пассажирок транспорта. На нём видно, как сотрудники военкомата бьют мужчину, а затем забирают в микроавтобус. Женщина добавила, что сотрудники распылили перцовый баллончик в салоне, а ей угрожали разбить телефон.

Украинцы предпринимают различные попытки уехать из страны. Так, мужчина, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать в Румынию. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он женщина. В апреле пограничники задержали жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии на надувном матрасе.

1 августа пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда, базирующегося в Закарпатской области, сообщила, что количество погибших украинцев, чьи тела извлекли из реки Тисы на границе с Румынией и Венгрией, возросло до 37.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая и ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы. Согласно нему, было разрешено заочное вручение повестки в военкомат, а мужчины призывного возраста стали обязаны постоянно носить при себе военный билет.