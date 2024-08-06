На Украине 16 мужчин пытались выехать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
Киев, 6 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. На Украине задержали 16 мужчин, которые намеревались выехать в Молдавию в рефрижераторе с мясом. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на одесскую полицию.
По информации издания, за возможность уехать из страны мужчины заплатили по 6–8 тыс. евро. Кроме того, им обещали ещё за 2 тыс. евро поставить в паспорте штамп о законном въезде в ЕС.
Отмечается, что схему организовали предприниматели из Азии, они задержаны.
Как передавало ИА Регнум, в Черновцах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) устроили облаву на мужчин призывного возраста на территории торговых центров. По данным СМИ, 16 мая в автобусе сотрудниками ТЦК был избит мужчина. Инцидент сняла на видео одна из пассажирок транспорта. На нём видно, как сотрудники военкомата бьют мужчину, а затем забирают в микроавтобус. Женщина добавила, что сотрудники распылили перцовый баллончик в салоне, а ей угрожали разбить телефон.
Украинцы предпринимают различные попытки уехать из страны. Так, мужчина, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать в Румынию. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он женщина. В апреле пограничники задержали жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии на надувном матрасе.
1 августа пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда, базирующегося в Закарпатской области, сообщила, что количество погибших украинцев, чьи тела извлекли из реки Тисы на границе с Румынией и Венгрией, возросло до 37.
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая и ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы. Согласно нему, было разрешено заочное вручение повестки в военкомат, а мужчины призывного возраста стали обязаны постоянно носить при себе военный билет.