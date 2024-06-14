Черновцы, Украина, 14 июня, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Облаву на мужчин призывного возраста устроили сотрудники военкомата совместно с полицией на территории торговых центров (ТЦ) в Черновцах на западе Украины. Об этом 13 июня сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что сотрудники военкомата группами стояли у входов в торговые центры и отслеживали появление мужчин. Очевидцы отметили, что время от времени сотрудники полиции пытались схватить и увести гражданских лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению украинского политолога Константина Бондаренко, насильно мобилизованные в армию жители Украины будут «внутренне мстить» киевским властям, сдаваясь в плен или дезертируя.

Политолог добавил, что в этой ситуации, по его мнению, не помогут ни заградотряды, ни какие-либо ещё подобные меры, так как у украинских граждан нет мотивации воевать в рядах ВСУ.

11 июня украинское издание «Страна. ua» написало, что на вокзале села Соловино в Закарпатье мобилизовали многодетного отца, приехавшего туда на отдых с семьёй. Мужчину доставили в военкомат, после чего он быстро прошёл медкомиссию. Супруга мобилизованного позднее сообщила, что его уже отправили в учебный центр в Одессу.

Верховная рада Украины начала изучать возможность передачи функций территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) гражданским органам. Предложение сократить функции ТЦК поступило после инцидента в Одессе, где сотрудники ТЦК устроили драку с задержанными ими работниками скорой помощи.

Драка произошла после того, как водитель медицинского автомобиля пришёл в военкомат обновить данные, а работники ТЦК решили не отпускать мужчину. Действия военкомов привели к массовой драке. Депутат Рады Егор Чернев уточнил, что его комитет пытается решить, как избежать новых подобных происшествий.