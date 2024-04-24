Киев, 24 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Украинские пограничники поймали жителя Днепропетровска при попытке пересечь границу с Молдавией через Днестр с помощью надувного матраса. Видеокадры опубликовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Кадр из видео

«Несмотря на значительно разлитый Днестр и быстрое течение, 39-летний днепрянин пытался вплавь на надувном матрасе добраться до Молдовы. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды», — сообщили в ГПСУ.

По информации украинского ведомства, мужчина связался с «координаторами», которые предложили ему переплыть Днестр с помощью надувного матраса в определённом месте. Подобную услугу «координаторы» оценили в 4 тысячи евро, половину из которых мужчина заплатил в качестве аванса.

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Как передавало ИА Регнум, в конце марта погранслужба Украины задержала четверых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией по реке Тиса на лодке. По данным ведомства, за организацию «тура» каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов.

В этом же месяце на границе Украины и Молдавии пограничники поймали в реке Турунчук 22-летнего одессита. Он планировал переплыть ещё и реку Днестр, но застрял на первом водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам рассказал местный житель. После осмотра медики констатировали у одессита переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей.

С февраля 2022 года на Украине объявили мобилизацию. Мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, стали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте, а также на улицах.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации в стране. Новым законом ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, внесено уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.