Одесса, Украина, 16 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Сотрудники военкомата в Одессе в ходе рейда по мобилизации избили мужчину в маршрутном автобусе. Об этом 16 мая сообщило издание «Страна. ua».

Дарья Драй ИА Регнум

Ролик с очередным случаем силового задержания военнообязанного сотрудниками военкомата издание разместило в Telegram-канале. Видео сняла одна из пассажирок маршрутки.

«Очередное видео транспортной мобилизации в Одессе. Видно, как мужчину в маршрутке бьют сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования. ― Прим. ред.) и забирают в микроавтобус», ― говорится в сообщении.

Пассажирка, которая вела съёмку, сообщила, что сотрудники военкомата распылили в салоне маршрутки перцовый баллончик, а ей угрожали разбить телефон и оскорбляли.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступит в силу 18 мая. Закон вводит более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешает заочное вручение повестки в военкомат, обязывает мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала этот закон о мобилизации страшным и преступным. По словам дипломата, он фактически является актом геноцида украинцев.

Кроме того, с 4 мая на Украине вступил в силу приказ Минобороны, который исключил ряд заболеваний из списка болезней, при которых ранее мужчина считался непригодным для службы в армии. Теперь призывать в ВСУ разрешают онкобольных, лиц с психическими заболеваниями и носителей ВИЧ.

Очевидцы сообщили о массовых случаях на Украине, когда водителей автобусов снимали с рейсов для отправки в военкоматы. В частности, такие случаи зафиксировали в Одессе.

В конце апреля в Сети появилось видео неудачной попытки сотрудников военкомата в Одессе насильно мобилизовать мужчину. На кадрах видно, как после долгих попыток затолкать потенциального призывника в автобус военкомы отпустили его и мужчина убежал. На шевроне одного из военных было изображение, похожее на орла, как на гербе нацистской Германии.

В Одессе в конце февраля сотрудники военкомата попытались мобилизовать местного жителя прямо в троллейбусе, но ему на помощь пришли другие пассажиры, и военные были вынуждены удалиться.