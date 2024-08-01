Украина, 1 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. До 37 увеличилось количество погибших украинцев, чьи тела извлекли из реки Тисы на границе с Румынией и Венгрией. Об этом сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда, базирующегося в Закарпатской области Украины, Леся Фёдорова.

Госпогранслужба Украины

Она отметила, что по меньшей мере 37 мужчин погибли в Тисе после начала российской спецоперации на Украине. В действительности погибших может быть больше, так как в реке находят не все тела.

«Тела 17 из них обнаружили только в 2024 году», — уточнила Фёдорова.

Как сообщало ИА Регнум, в июле на украинском берегу пограничной реки Тисы появился забор из колючей проволоки. Мужчины, уклоняющиеся от объявленной на Украине мобилизации, регулярно пытаются перебраться через реку и покинуть страну. В частности, 6 июля пограничники со стрельбой задержали четверых уклонистов, которые намеревались переплыть Тису на надувных кругах.

В апреле украинские берега Тисы стали минировать, а в июне стало известно о первых погибших из-за мин уклонистах. По словам знакомого с ситуацией источника, власти Украины приказали любым способом пресекать попытки к бегству.