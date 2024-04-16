Киев, 16 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ опубликовали на сайте Верховной рады 16 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

Основная часть норм закона вступит в силу через месяц.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Верховная рада приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине. За законопроект проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15.

Первое чтение законопроекта состоялось в феврале. 10 апреля Верховная рада начала рассматривать его во втором чтении. В ходе подготовки документа ко второму чтению из законопроекта решили исключить демобилизацию, её предложили рассмотреть отдельно.

Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, уточнили категории лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Также ввели обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение предусмотрен штраф либо силовой привод в ТЦК.

Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что после голосования за закон о мобилизации украинский народ станет для Зеленского и депутатов приговором. Он напомнил, что из закона убрали демобилизацию и ротацию, а значит, возможность увидеть родных и близких и отдохнуть.

Зеленский 2 апреля подписал ещё один ужесточающий мобилизацию закон. В соответствии с новыми правилами признанные «ограниченно годными» военнообязанные теперь обязаны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».