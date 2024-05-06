Украина, 6 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Украинец, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать на территорию Румынии. Об этом сообщает «Страна. ua» со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Госпогранслужба Украины

«Мужчина пытался попасть в Румынию, переодевшись в женщину, сообщает Госпогранслужба, иронично называя его «очаровательной Сергиеттой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беглецу, которого задержали закарпатские пограничники, 44 года. Это житель Золотоноши.

«Надел парик, нанёс макияж, оделся в женщину и взял паспорт сестры», — уточняет подробности украинское издание.

СМИ добавляет, что при задержании уклонист до последнего утверждал, что он — женщина. На него составили протокол об административном правонарушении.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Страна. ua» сообщала, что на Украине возле границы с Молдавией скопились автомобили, брошенные на трассе уклонистами, решившими пешком уйти в другую страну.

Украинское издание отметило, что у брошенных автомобилей номера разных регионов страны.

Государственная пограничная служба Украины 24 апреля сообщила о задержании жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии. Он использовал надувной матрас, мужчину заметили с помощью беспилотника и отправили за ним пограничников на лодке.

В марте украинские пограничники задержали четверых мужчин с резиновой лодкой в 100 м от границы с Венгрией. Они признались, что хотели сбежать за границу, переплыв реку Тиса.