Москва, 6 августа, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Попытка нападения украинской армии на Курскую область может быть подготовкой к атаке на Белгородскую область, написал 6 августа российский политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

Комментируя попытку ВСУ прорваться через российскую границу в Курской области и захватить несколько населённых пунктов, он отметил, что у киевского режима может быть несколько мотивов для такого шага.

Киев таким образом, возможно, пытается надавить на жителей России, чтобы они потребовали прекращения СВО. Марков назвал это «политикой осмысленного государственного терроризма», продвигаемой Западом.

Кроме того, возможно, таким способом киевское руководство «готовится к мирным переговорам», пытаясь показать странам мира способность украинской армии к наступлению. В реальности Украина близка к поражению на фронте.

«В рамках этой тактики [глава киевского режима Владимир] Зеленский планирует главный удар на Белгород. А ударом по Курской области пытается растащить резервы армии России и отвлечь их от Белгорода», — резюмировал Марков.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 6 августа проинформировал о попытке ВСУ перейти через государственную границу в Суджанском и Кореневском районах. Бойцы Погранслужбы ФСБ и ВС России не допустили нарушения границы.

Врио главы региона также сообщил, что в Судже при обстреле со стороны ВСУ пострадали пять человек, в том числе трое детей.

За ночь украинская армия атаковала Курскую область 11 дронами, утром российские силы ПВО сбили над регионом ещё 13 БПЛА ВСУ. Как сообщили в Минобороны, утром ВСУ также атаковали Белгородскую область, силы ПВО уничтожили девять дронов.