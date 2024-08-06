Нижний Тагил, Свердловская область, 6 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Восемь пострадавших остаются на стационарном лечении в Нижнем Тагиле, состояние троих оценивается как тяжелое. Об этом сообщили журналистам 6 августа в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

AP/TASS

«На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей», —сообщили в ведомстве.

Врачи оценивают состояние двоих взрослых и одного ребенка как тяжёлое.

В ведомстве добавили, что всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушились квартиры в двух подъездах жилого дома. В результате ЧП пострадали 26 человек, в том числе пятеро детей. Погибли 10 человек, 16 человек удалось спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. После ЧП задержали трёх сотрудников газовой службы «Газэкс».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о произошедшем президенту Владимиру Путину. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, средства на это выделили.