Нижний Тагил, Свердловская область, 6 августа, 2024, 11:25 — ИА Регнум. После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле задержали трёх сотрудников газовой службы «Газэкс». Их подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших обрушение подъездов, о чём во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел по подозрению в совершении данного преступления задержаны мастер и два слесаря газовой службы», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас с задержанными проводят следственные действия. Также уже в ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Следствие ходатайствует об аресте сотрудников газовой службы.

В пресс-службе «Газэкс» подтвердили информацию о задержании трёх специалистов предприятия по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Там также заявили, что техобслуживание газового оборудования в доме проводили 26 июня, на момент проверки система газового распределения якобы была исправной.

Расследование дела продолжается. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и пострадавших, изъяли необходимую для расследования документацию, назначили ряд экспертиз.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле после взрыва, предположительно, газового баллона обрушились квартиры в двух подъездах жилого дома. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

В результате ЧП пострадали 26 человек, в том числе пятеро детей. 10 человек погибли, 16 человек извлекли из-под завалов и госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ЧП президенту Владимиру Путину.

Экспертиза до конца следующей недели установит возможность проживания в частично обрушенном доме в Нижнем Тагиле.

Ранее жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на сотрудников АО «Газэкс». Люди также сообщали властям, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.