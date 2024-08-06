Вашингтон, 6 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Переброшенные из-под из Часов Яра под Торецк перед наступлением Вооружённых сил России бойцы 41-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались не готовы к бою из-за незнания местности и бессмысленных приказов командования, в результате чего за считанные дни сдали свои позиции. Об этом 6 августа написало издание New York Times со ссылкой на слова бойцов ВСУ.

Евгений Биятов/РИА Новости

По информации издания, военные 24-й бригады ВСУ ещё в мае предупреждали командование о признаках наступления армии России на Торецк, предостерегая от ротации в такой критический момент. Однако июне 41-я бригада выдвинулась из-под Часов Яра, а 24-я бригада убыла туда, а спустя два дня после окончания ротации украинские позиции в районе Торецка атаковали российские военные.

«Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты из нескольких батальонов в интервью и публичных заявлениях. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз», — говорится в публикации.

По словам старшего лейтенанта Евгения Строкана, в батальоне наблюдались потери из-за «бессмысленных приказов» старшего командира 41-й бригады. А замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк отметил, что за падение в считанные дни годами удерживавшихся позиций несут ответственность командир бригады и генштаб ВСУ.

Отмечается, что 41-я бригада ВСУ не стала отвечать на просьбы издания об интервью, однако выпустила заявление, в котором выразила возмущение по поводу «этой непонятной и странной кампании по дискредитации командования подразделения и бойцов».

Как передавало ИА Регнум, 4 августа украинские СМИ сообщили, что российские военные вошли в Торецк. Отмечалось что армия России также установила огневой контроль над населённым пунктом Нелиповка, а для бойцов ВСУ в Нью-Йорке в ДНР сложилась «очень печальная» ситуация. 30 июля стало известно о перемещении боёв из агломерации Торецка в границы самого города. При этом ситуацию для украинской армии на этом направлении называли «напряжённой».

Командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов 2 августа назвал тяжёлой ситуацию для украинской армии по всей линии фронта. Он уточнил, что наиболее сложной для ВС ситуация является на покровском, кураховском, купянском и торецком направлениях, а также у Часова Яра и в Волчанске.

Министерство обороны 4 августа сообщило об освобождении населённого пункта Новосёловка Первая в ДНР. В оборонном ведомстве 2 августа уточнили, что российские военные за неделю освободили населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР.