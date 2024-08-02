Киев, 2 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Для украинской армии сложилась тяжёлая ситуация по всей линии фронта, сообщил командующий объединёнными силами ВСУ генерал Андрей Гнатов в интервью изданию «Главком».

Иван Шилов ИА Регнум

«Обстановка сложная на всей линии соприкосновения: идут тяжёлые бои разной интенсивности, выделить одно направление как самое сложное — это несправедливая трактовка», — сказал он.

По его словам, очень сложная ситуация сложилась на покровском, кураховском, купянском и торецком направлениях, а также возле населённого пункта Часов Яр и в Волчанске.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском направлении в Донбассе из-за интенсивности боёв.

24 июля Сырский в интервью британской газете The Guardian признал, что на фронте наблюдается «очень сложное» положение дел для украинских войск на многих направлениях. При этом он отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, заявив, что этим якобы может воспользоваться Россия.