Торецк, ДНР, 4 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ сообщают, что подразделения российских войск уже вошли в Торецк в ДНР, передаёт 4 августа издание «Страна. ua».

Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий, на которого ссылаются журналисты, также рассказал, что ВС РФ установили огневой контроль над населённым пунктом Нелиповка.

Ситуация в населённом пункте Нью-Йорк в ДНР для украинских войск также «очень печальная», добавил военный.

Минобороны РФ данных о вхождении российских войск в Торецк не подтверждало.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля украинские СМИ со ссылкой на бойцов ВСУ сообщили, что бои переместились из агломерации Торецка в границы самого города. Ситуация для ВСУ на данном направлении «напряжённая», отмечалось в сообщениях.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ, и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.

Для украинской армии сложилась тяжёлая ситуация по всей линии фронта, заявил 2 августа командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов. Самые большие сложности для украинской армии наблюдаются на покровском, кураховском, купянском и торецком направлениях, а также возле населённого пункта Часов Яр и в Волчанске, сказал Гнатов.

4 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Новосёловка Первая в ДНР. 2 августа военное ведомство проинформировало, что на минувшей неделе в результате активных действий группировки войск «Центр» были освобождены населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР.