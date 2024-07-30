Торецк, ДНР, 30 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вошли в Торецк в ДНР, бои идут уже в черте города, сообщил 30 июля офицер ВСУ с позывным Алекс, передаёт украинское издание «Страна. ua».

Станислав Красильников/РИА Новости

Ситуация для ВСУ на данном направлении «напряжённая», столкновения идут уже не в границах агломерации Торецка, а в самом городе, написал военнослужащий в соцсетях.

Ранее военный паблик Deep State сообщал о продвижении ВС РФ на данном направлении, но не информировал о входе в город, напомнило издание.

Минобороны РФ данных о вхождении российских войск в Торецк не подтверждало.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Волчье в ДНР, а также о нанесении в минувшие сутки поражения формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка и других.

ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка, отмечал ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. Восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ, и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера, пояснил автор.

Главным событием прошедшей недели (22–28 июля) на фронте стал прорыв линии обороны ВСУ на покровском направлении, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов. Началась битва за Покровск, одновременно идут тяжёлые бои в торецкой агломерации, указывал автор.