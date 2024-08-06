Колумбия, США, 6 августа, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Поисковый интернет-гигант Google является монополистом и незаконно злоупотребляет своим положением на рынке, подавляя конкурентов. Это признал Федеральный суд округа Колумбия, сообщила газета The Washington Post.

Shawn Collins

«Google — монополист, и он действовал соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — указал в решении судья Амит Мехта.

Также отмечено, что компания выплачивала миллиарды долларов оператором веб-браузеров и производителям телефонов, чтобы сделать Google их поисковой системой по умолчанию.

Судья согласился с позицией министерства юстиции США о том, что подразделение Google Alphabet нарушило антимонопольный закон в сфере сервисов общего поиска и текстовой рекламы. Сама компания во время судебных разбирательств утверждала, что поисковая система сталкивается с конкуренцией со стороны Amazon, TikTok и Reddit.

В свою очередь сама компания на протяжении всего судебного разбирательства утверждала, что её поисковая система сталкивается с конкуренцией со стороны Amazon, TikTok и Reddit.

Издание отметило, что признание Google монополистом стало крупнейшей победой минюста США над технологическими компаниями за 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск 30 июля предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США, блокирует поисковые запросы, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее Маск заявил о «безумном расистском» программировании в компании Google из-за ситуации с нейросетью Gemini, принадлежащей транснациональной корпорации. Нейросеть неточно изображала расово-этническую принадлежность и пол исторических персонажей в ответ на запросы пользователей. В частности, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что Google является главным инструментом цензуры в мире и ему необходимо противопоставить альтернативу.