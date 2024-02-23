Вашингтон, 24 февраля, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Казус с генерацией изображений нейросетью Gemini, принадлежащей американской компании Google позволил миллиардеру Илону Маску заявить о «безумном расистском» программировании в транснациональной корпорации. Соответствующее сообщение Маск сделал 23 февраля в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — уточнил Маск в соцсети X.

Так Маск прокомментировал новость от издания Financial Times, что американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini. Причиной стало неточное изображение расово-этнической принадлежности и пола исторических персонажей нейросетью в ответ на запросы пользователей. В частности, нейросеть меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.

В компании Google пояснили, что работают над решением проблемы и в ближайшее время выпустят улучшенную версию нейросети.

Ранее ИА Регнум сообщало, что нейросеть компании Google посчитала фотографии лунной миссии США подделкой. Казус произошёл на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где были представлены решения по распознанию фейковых фотографий и видеозаписей.

При этом фотографии, сделанные китайским луноходом не вызвали у нейросети сомнений в подлинности.