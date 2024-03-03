Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Google является главным инструментом цензуры в мире, и ему необходимо противопоставить альтернативу, заявил 3 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Andrej Sokolow/Global Look Press

Такие попытки предпринимались ранее, например, во Франции, но они не увенчались успехом, сказал глава СПЧ в ходе сессии «Современный образ России в многополярном мире» на Всемирном молодёжном фестивале.

«Цифровизация, социальные сети, поисковики — это же новая форма цензуры. Мы все «гуглим». Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили Google?» — сказал Фадеев.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин отмечал, что заблокировать видеохостинг YouTube в РФ на данный момент не представляется возможным. Платформа является враждебной, но альтернативы ей нет, поскольку Google годами встраивался в цифровую инфраструктуру России, сказал депутат.

Таганский суд Москвы в декабре 2023 года назначил Google очередной оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. В числе прочего это фейки о спецоперации на Украине и публикации на тему ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Организованный Росмолодёжью Всемирный фестиваль молодёжи проходит в Сочи. Участие в нём принимают 20 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе тысяча школьников. Перед участниками фестиваля выступят 1500 спикеров. Мероприятие проходит в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Глава государства 2 марта объявил фестиваль открытым.