Вашингтон, 30 июля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США, блокирует поисковые запросы, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Brian Solis Илон Маск

«Google блокирует поисковые запросы с Дональдом Трампом. Вмешательство в выборы?» — написал Маск в соцсети X.

В подтверждение своего заявления он прикрепил к посту скриншот, на котором видно, что при запросе «президент Дональд» Google предлагает варианты: «президент Дональд Дак» и «президент Дональд Рейган», но не «президент Дональд Трамп».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.

Трое из десяти американцев полагают, что страна не готова к тому, чтобы её возглавила женщина-президент, свидетельствуют данные исследования компании YouGov для издания Times.

Камала Харрис и Дональд Трамп пользуются почти равной поддержкой среди американцев.

27 июля Трамп заявил, что США сегодня находятся в упадке из-за политики Байдена. Он также призвал американцев не позволить упадку США продолжаться.