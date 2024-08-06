Вашингтон, 6 августа, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин и его коллега из Израиля Йоав Галант назвали опасной эскалацией атаку на авиабазу в Ираке с американскими войсками, а также обвинили в ней Иран и союзное ему шиитское ополчение. Об этого говорится в пресс-релизе, опубликованном 5 августа на сайте Пентагона.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press Глава минобороны США Ллойд Остин

Отмечается, что Остин ранее провёл встречу с Галантом, чтобы подтвердить приверженность США безопасности Израиля на фоне угроз «со стороны Ирана, ливанской «Хезболлы» и других связанных с Тегераном групп ополченцев.

«Остин и министр Галант согласились друг с другом, что… нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещенных на авиабазе «Аль-Асад» в Западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе», — говорится в нём.

По информации СМИ Ирака «Айн-эль-Асад», по авиабазе, которую используют войска международной коалиции, ранее выпустили не менее двух ракет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 августа президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис провели закрытую встречу с командой по национальной безопасности по ситуации в Ближневосточном регионе. Отмечалось, что на ней обсуждали угрозы, исходящие от Ирана и его прокси в сторону Израиля и военнослужащих США в регионе. Также Байден и Харрис проинформировали о нападении на авиабазу «Айн-эль-Асад» в Ираке, в результате чего пострадали американские военные.

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран якобы попытается атаковать Израиль в ночь с 5 на 6 августа. По словам бывшего американского лидера, он лично слышал эту информацию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа во время совещания с коллегами из стран G7 заявил, что в случае нанесения Ираном масштабного удара по Израилю отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают.

Ранее в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на совещание руководителей служб безопасности страны, чтобы обсудить возможность нанесения превентивного удара по Ирану для сдерживания, если Тель-Авиву удастся обнаружить неопровержимые свидетельства подготовки Тегерана к атаке на израильские объекты. Израильские власти связывают возможное нападение иранской стороны с недавними убийствами главы военного ведомства ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра и лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании.