Вашингтон, 5 августа, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Иран якобы попытается атаковать Израиль в ночь с 5 на 6 августа. Об этом заявил бывший глава Белого дома, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому блогеру Адина Росса на стриминговой площадке Kick.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По словам политика, он лично слышал об этом. При этом Трамп не уточнил, от кого поступила такая информация. Экс-президент также подчеркнул, что не допустил бы подобного сценария, если бы управлял США.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на совещание руководителей служб безопасности страны. На мероприятии обсуждалась возможность нанесения превентивного удара по Ирану с целью сдерживания, если еврейскому государству удастся обнаружить неопровержимые свидетельства подготовки Тегерана к атаке на израильские объекты. Власти Израиля связывают вероятное нападение иранской стороны с недавними убийствами главы военного ведомства ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра и лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании.

Также появилась информация о том, что американский госсекретарь Энтони Блинкен созвал селекторное совещание с главами МИД стран «Большой семёрки» из-за того, что Иран и движение «Хезболла» якобы в ближайшие сутки планируют атаковать Израиль.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в дипломатических кругах написала, что глава Госдепа на указанном заверил коллег из государств G7 в том, что в случае указанного удара отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают.