Вашингтон, 6 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Закрытую встречу с командой по национальной безопасности, посвящённую ситуации на Ближнем Востоке, провели президент США Джозеф Байден и вице-президент страны Камала Харрис. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Белого дома в распространённом заявлении.

Джо Байден и Камала Харрис

Уточняется, что темой встречи стали угрозы, исходящие от Ирана и его прокси в сторону Израиля и военнослужащих США в регионе. В частности, Байден и Харрис проинформировали о нападении на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке, в результате которого пострадали военнослужащие США.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались шаги, которые предпринимают США для защиты американских сил и реагирования на любое нападение на военнослужащих.

Кроме того, президент и вице-президент США получили информацию о военной поддержке Израиля Вашингтоном.

«Они также были проинформированы о продолжающихся дипломатических усилиях по деэскалации региональной напряженности и завершению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников», — указано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп, Иран якобы попытается атаковать Израиль в ночь с 5 на 6 августа. Трамп заверил, что лично слышал эту информацию, но не уточнил, от кого она поступила.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с коллегами из стран G7 заявил, что в случае решения Ирана нанести по Израилю масштабный удар отношения между Вашингтоном и Тегераном сильно пострадают.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 4 августа созвал на совещание руководителей служб безопасности страны. На мероприятии обсуждалась возможность нанесения превентивного удара по Ирану с целью сдерживания, если еврейскому государству удастся обнаружить неопровержимые свидетельства подготовки Тегерана к атаке на израильские объекты. Власти Израиля связывают вероятное нападение иранской стороны с недавними убийствами главы военного ведомства ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра и лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании.