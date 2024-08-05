Тель-Авив, Израиль, 5 августа, 2024, 06:23 — ИА Регнум. В случае неизбежной атаки Израиль может нанести превентивный удар по Ирану. Об этом 5 августа написала газета The Times of Israel.

Gil Cohen Magen/Global Look Press

Вечером в воскресенье, 4 августа, премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал на совещание руководителей служб безопасности Израиля. На встрече присутствовали министр обороны еврейского государства Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки «Моссад» Давид Барнеа, а также начальник Службы общей безопасности (контрразведка) Ронен Бар.

Участники заседания не исключили вероятности нанесения превентивного удара с целью сдерживания Ирана при обнаружении неопровержимых доказательств подготовки Тегерана к нападению.

Израиль ожидает атаки Ирана в ответ на убийства главы военного ведомства «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте и лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран обвинил Израиль в смерти Хании, пообещав отомстить.

Как сообщало ИА Регнум, атака по Израилю может начаться 5 августа, заявил в ходе телефонного разговора с главами МИД стран G7 госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон считает, что Иран и «Хезболла» примут ответные меры, но пока нет ясности в какой форме, добавил он.

В районе Иерусалима Служба общей безопасности подготовила к эксплуатации подземный бункер для длительного размещения в нём израильского руководства. Бункер привели в рабочее состояние из-за угрозы атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана.

Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров будет со всех направлений сопротивления, предупредил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али Аль-Кахум.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Атыв ходе телефонной беседы заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Также министры подтвердили неизменную нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики.