Вашингтон, 5 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен созвал селекторное совещание с глава МИД стран G7 из-за готовящейся в ближайшие сутки атаке на Израиль со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», сообщило 5 августа Axios.

Johannes Neudecker/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

Согласно источникам в дипломатических кругах, Блинкен заявил, что в Вашингтон считают, что Иран и «Хезболла» нанесут ответный удар по территории Израиля в понедельник, 5 августа. В этой связи американский госсекретарь созвал совещание с министрами стран G7, чтобы скоординировать действия с близкими союзниками США и попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу». Глава американской дипломатии призвал страны «Большой семёрки» оказать дипломатическое давление как на Тегеран и Бейрут, так и на Израиль.

Страны G7 выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая может привести к более серьёзному конфликту в регионе.

Как рассказали источники, в свою очередь США намерены ограничить масштаб атак и сдержать Израиль от нанесения ответного удара.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на совещание руководителей служб безопасности. Участники заседания не исключили вероятности нанесения превентивного удара с целью сдерживания Ирана при обнаружении неопровержимых доказательств подготовки Тегерана к нападению. Израиль ожидает атаки Ирана в ответ на убийства главы военного ведомства «Хезболлы» Фуада Шукра и лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Служба общей безопасности подготовила в районе Иерусалима подземный бункер для длительного размещения в нём израильского руководства на фоне угроз атаки со стороны «Хезболлы» и Ирана.

«Хезболла» 5 августа атаковала командный пункт израильской армии на границе с Ливаном. Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей из Ливана. Для их перехвата израильские войска запустили ракеты. Падение целей обнаружили рядом с Айелет-ха-Шахар. В результате двое израильских военных получили ранения средней тяжести.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты 4 августа по телефону обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Министры заявили о необходимости скорейшего прекращения огня и общей деэскалации обстановки в регионе.