Москва, 6 августа, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Военнослужащие ряда подразделений Вооружённых сил РФ получили поздравительную телеграмму от министра обороны России Андрея Белоусова в связи с освобождением от населённого пункта Новосёловка Первая в ДНР. Об этом сообщило российское оборонное ведомство 6 августа.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В Тelegram-канале Минобороны РФ отмечается, что поздравлений удостоены бойцы 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. Белоусов отметил, что личный состав также ранее участвовал в освобождении от ВСУ населённых пунктов Авдеевка, Очертино и Новоалександровка.

Кроме того, поздравительную телеграмму министр направил военнослужащим 114-й отдельной мотострелковой бригады. Помимо Новосёловки Первой они освобождали Камышеваху, Красногоровку и Уманское.

Белоусов поблагодарил бойцов за верность Родине и присяге. Помимо этого, министр выразил уверенность, что они и дальше продолжат с честью выполнять свой воинский долг, а также надёжно защищать безопасность страны.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ освободили Новосёловку Первую. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки в ДНР, а также не позволили контратаковать штурмовой группе противника.

При этом ВСУ за сутки потеряли до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

5 августа появилась информация о том, что подразделения трёх бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное в ДНР. Источник отмечал, что украинские силы пытаются исправить положение на этом участке фронта при помощи дронов, но российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их успешно подавляют.