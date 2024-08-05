Москва, 5 августа, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Подразделения трёх бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в окружение в селе Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 августа сообщил источник в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трёх бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — приводит его слова «Российская газета».

Отмечается, что ВСУ пытаются исправить положение на этом участке фронта при помощи дронов, но российские системы радиоэлектронной борьбы успешно их подавляют.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от города Торецка в ДНР. По его словам, вероятнее всего, украинские войска отступят из этого района.

Ранее экс-депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ попали в окружение под селом Прогресс в ДНР и потеряли всё командование рот. Он добавил, что украинские военные продолжат оставлять позиции.

Комбат 47-й механизированной бригады украинской армии Александр Ширшин рассказал, что бойцы ВСУ понесли «определённые» потери из-за приказов командования у села Прогресс.