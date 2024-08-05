Москва, 5 августа, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов распорядился подготовить необходимые документы, чтобы обеспечить возможность жёнам бойцов СВО, которые проходят реабилитацию, находиться рядом с мужьями. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба министерства.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации», — говорится в сообщении.

Ведомство не сообщило о поставленных сроках для выполнения поручения, а также другие подробности.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 августа поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предоставить жёнам участников СВО возможность быть рядом с мужьями в санаториях во время реабилитации бойцов. Она рассказала, что с такой просьбой обратились сами военнослужащие. Глава государства отметил, что жёны военных являются лучшими специалистами-психологами для мужей.

Белоусов в июне провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО и отметил важность реабилитации и протезирования. Министр напомнил, что военнослужащие являются такими же гражданам страны, как и все, кроме того, рискуют жизнью и получают ранения, выполняя дополнительные обязанности. Глава ведомства заявил о необходимости выстроить эффективную систему, чтобы организовать наилучшую медицинскую помощь бойцам.