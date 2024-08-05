Москва, 5 августа, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценил предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко дать жёнам участников СВО возможность находиться с супругами на реабилитации.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Это самые лучшие специалисты-психологи», — отметил российский лидер.

На встрече по итогам весенней сессии Матвиенко предложила разрешить супругам военнослужащих отдыхать с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации. Она отметила, что с такой просьбой обратились бойцы одного из учреждений в Кисловодске.

«Они [участники СВО] говорят: «Знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории», — сказала Матвиенко.

По её словам, законодатели вместе с Министерством обороны страны намерены подготовить соответствующий документ.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Путин провёл встречу с Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. По итогам весенней сессии был принят 331 закон. Глава государства поблагодарил сенаторов и депутатов Государственной думы за объём проделанной работы, отметив, что разработка и принятие законов — это всегда большая ответственность.

10 июня министр обороны Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО, отметив важность проведения реабилитации и протезирования. Глава оборонного ведомства напомнил, что военнослужащие — такие же граждане страны, как и остальные, а также выполняют дополнительные обязанности, рискуя жизнью и получая ранения. Министерствам необходимо построить эффективную систему отношений для наилучшего оказания им медицинской помощи, заявил он.