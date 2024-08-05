Николаев, Украина, 5 августа, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) приготовили для переданных Западом американских истребителей F-16, сообщил 5 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«После двух прилётов идёт периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше», — заявил он.

Лебедев отметил, что после удара по аэродрому раздался сильный взрыв. По информации подполья, ВСУ планировали использовать площадку в качестве аэродрома подскока. Туда перед атакой российских войск завезли ракеты для истребителей, а также лётчиков, в том числе иностранцев.

Минобороны РФ обороны пока не сообщало о нанесении ударов по Мартыновке. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия наносит удары только военным объектам или целям, которые используют в военных целя.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Лебедев сообщил, что один из истребителей F-16 заметили в небе над Одесской областью, граничащей с Николаевской. Он направился в сторону Молдавии. Координатор подполья заинтересовался, где заправляют американские самолёты.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 августа заявил, что на Украину доставили партию F-16. Он не назвал, сколько передали самолётов, и при этом поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников. На видео с выступлением украинского лидера попали американские истребители, на которых были заметны ракеты «воздух — воздух» малой и средней дальности AIM-9 и AIM-120.

Британская газета The Economist 4 августа сообщила, что на Украину поставили первые десять F-16. До конца планируется передать Киеву ещё столько же, а в течение 2025 года число переданных истребителей рассчитывают увеличить до 79.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что F-16 не помогут киевскому режиму изменить ситуацию на фронте в свою пользу. Он отметил, что ВСУ получило небольшое количество истребителей, которое не позволит Украине достичь превосходства в воздухе. Эксперт также указал на то, что у России есть ракеты, которые могут наносить удары по местам базирования западной техники.

Американский политолог Марк Слебода напомнил, что разработанные 70-х годах прошлого века F-16 давно устарели. Он также отметил, что эти машины на Украине столкнутся с российской системой ПВО, которая является лучшей в мире.