Москва, 4 августа, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Переданные Киеву американские истребители F-16 не окажут влияния на обстановку в зоне спецоперации в пользу ВСУ, их слишком мало для превосходства в воздухе. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов Lenta.ru.

ИА Регнум F-16, Украина

«Никак не изменит. Всего прибыло от 10 до 20 [самолётов], не больше», — прокомментировал он.

Эксперт пояснил, что линия фронта протянулась от Харьковской области до Чёрного моря, поэтому 15 самолётов недостаточно. С таким количеством у Украины не будет превосходства в воздухе, оно в любом случае останется за Россией. Кроме того, российская армия имеет средства для уничтожения данных истребителей, система противовоздушной обороны обладает ракетами, которые способны наносить удары по аэродромам базирования F-16.

Российская разведка вычислит, где они находятся и куда наносить удары. Часть из них собьют, часть останется на аэродромах, другим потребуется ремонт из-за недостаточной подготовки лётчиков, заключил Глазунов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в соцсетях появились доказательства того, что истребители F-16, которые передали Киеву страны Запада, уже прибыли на территорию страны. Один из них сфотографировали, когда тот пролетал над Львовом на западе страны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 августа подтвердил, что истребитель F-16 заметили в небе над Одессой. После этого он улетел в сторону Молдавии.

В этот же день издание The Economist отметило, что Киев получил первые 10 американских истребителей. По их данным, к концу 2024 года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, F-16 не изменят динамику событий на фронте, так как российские военные всё так же будут сбивать и уничтожать самолёты.

Обломки и горелые фюзеляжи переданных Украине истребителей F-16 будут выставлены на всеобщее обозрение, как и другая военная техника, которую ранее показали на Поклонной горе в Москве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.