Николаев, Украина, 4 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Переданный Украине истребитель F-16 был замечен в небе над Одессой, после чего он улетел в сторону Молдавии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Harald Tittel/Global Look Press

«Одесса и Вознесенск. Сообщают о пролёте F-16. Оно конечно интересно, но интереснее где заряжаются, заправляются», — сообщил Лебедев в Telegram-канале.

По информации подпольщика, после прилёта над Одессой истребитель улетел в сторону Молдавии.

Как передавало ИА Регнум, ранее в небе над Одессой заметили пролетающий американский истребитель F-16. На опубликованных кадрах видеозаписи виден силуэт пролетающего над городом воздушного судна.

1 августа в социальных сетях появились доказательства того, что истребители F-16, которые передали Киеву страны Запада, уже прибыли на территорию страны. Один из них сфотографировали, когда тот пролетал над Львовом на западе страны.

4 августа издание The Economist отметило, что Киев получил первые 10 американских истребителей. По их данным, к концу текущего года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

В этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от стран Запада первую партию F-16. Он добавил, что воздушные силы Украины уже начали их использовать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских истребителей F-16 ВСУ не изменят ход спецоперации. Он также добавил, что российские военные будут уничтожать эти самолёты так же, как и остальную боевую технику, поставляемую Западом.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обломки и горелые фюзеляжи переданных Украине истребителей F-16 будут выставлены на всеобщее обозрение, как и другая военная техника, которую ранее показали на Поклонной горе в Москве.

По словам замминистра, никакая военная техника и финансовая поддержка для Украины не поменяет ситуацию на поле боя в пользу киевского режима.