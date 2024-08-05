Москва, 5 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» российской армии за последние сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) VAMPIRE и шесть полевых складов Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 5 августа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что силы войсковой группировки нанесли удары по отрядам и технике четырёх бригад украинской армии, которые находились возле Волчанска, Тихого и Липцев в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, 152-мм гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — добавил генерал.

Украинская армия на всех направлениях за сутки потеряла в зоне проведения спецоперации до 1750 военных.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 4 августа сообщил, что общие потери украинской армии в течение суток составили до 1810 бойцов. Кроме того, российские военные в ходе боёв с противником уничтожили четыре танка, в том числе два немецких Leopard, БМП, две САУ Krab, САУ Paladin, четыре бронетранспортера М113, две гаубицы FH-70, три орудия Д-20, три орудия Д-30, пушку «Гиацинт-Б», два орудия М109, две противотанковые пушки «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк», станции РЭБ «Анклав-Н» и «Буковель-AD» и 25 автомобилей.

5 августа «Российская газета» сообщила, что три бригады ВСУ попали в окружение в селе Желанное в ДНР. Украинские войска пытаются исправить положение, используя дроны, но российские системы РЭБ успешно предотвращают атаки.