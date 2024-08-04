Москва, 4 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне проведения специальной военной операции составили до 1810 военных, сообщил 4 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

Так, по его словам, с боях с подразделениями группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов. В зоне ответственности группировки войск «Запад» украинские военные потеряли до 490 военных, три танка, в том числе два немецких Leopard, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили контратаку штурмовой группы 5 штурмовой бригады ВСУ, противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109 производства США. Кроме того, добавил Конашенков, за сутки были уничтожены два склада боеприпасов.

Группировка ВС России «Центр» освободила населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике, потери противника в боях с российскими бойцами за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, украинские военные потеряли в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» до 95 военнослужащих, танк, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

По данным российского военного ведомства, за неделю с 27 июля по 2 августа ВСУ потеряли в зоне проведения российской спецоперации до 13 570 бойцов.

Командующий объединёнными силами ВСУ генерал Андрей Гнатов заявлял ранее, что для украинской армии сложилась тяжёлая ситуация по всей линии фронта. Он отмечал, что идут тяжёлые бои разной интенсивности, очень сложная обстановка наблюдается на покровском, кураховском, купянском и торецком направлениях, возле Часова Яра и в Волчанске.