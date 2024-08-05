Москва, 5 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В ходе международного обмена заключёнными в Россию вернулись настоящие люди, для которых верность присяге — это не пустой звук. Об этом в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Верность присяге и верность своей Родине. <…> Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», ― подчеркнула журналист.

Симоньян также отметила подвиг семей разведчиков, которые сознательно отказываются от прежней жизни и уезжают из страны ради службы Родине.

Также главред «Россия сегодня» и RT прокомментировала странное поведение президента США Джо Байдена на встрече с заключёнными — глава Белого дома по ошибке поднялся в пустой самолёт. По её словам, скорее всего, Байдена «надрессировали», что при виде трапа надо идти либо вверх, либо вниз.

«Он просто не справляется с большим количеством информации», — добавила главред.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились осуждённый за шпионах бывший американский морской пехотинец Пол Уилан и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, а также граждане России, США и других стран.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России. Это осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили Вадим Красиков, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, обвинённый в шпионаже Павел Рубцов, Роман Селезнёв и Владислав Клюшин, которым вменялся кибершпионаж, а также Вадим Конащёнок, обвинённого в контрабанде американских технологий.

В аэропорту Внуково россиян встретил президент. Путин поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил российский лидер.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что масштабный обмен заключёнными между Россией и США помог вернуть на Родину патриотов и героев, он оказался в пользу Москвы. При этом, по его словам, Западу выдали предателей России, поставивших своей целью «разрушение собственной страны». Медведев посоветовал им не забывать о бренности своего существования в этом мире и оглядываться по сторонам.