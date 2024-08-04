Москва, 4 августа, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Предателей России, поставивших своей целью «разрушение собственной страны», выдали в ходе обмена заключёнными Западу, прокомментировал 4 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Неважно, идёт ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо — они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова», — написал Медведев в Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, выданные Западу россияне представляли экзистенциальную угрозу существованию нынешнего государства, они — сервильная обслуга врагов РФ.

Также Медведев посоветовал выданным за рубеж не забывать о бренности своего существования в этом мире и оглядываться по сторонам.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково россиян встретил президент Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

1 августа Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и не только.