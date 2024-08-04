Москва, 4 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Масштабный обмен заключёнными между Россией и США помог вернуть на Родину патриотов и героев, он оказался в пользу Москвы, заявил 3 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Очевидно, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Было трудно, но тем не менее всё состоялось, и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чём уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей», — написал он.

Медведев подчеркнул, что Россия вернула людей, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам страны. В то время как взамен отдала иностранцев, которые совершили уголовное преступление и граждан РФ, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны.

«Скажем прямо: они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова», — отметил зампред Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково россиян встретил президент России Владимир Путин. Он поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.

В этот же день глава государства подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил Владимира Путина со сделкой по обмену заключёнными, назвав её великолепной. По его словам, «приятно говорить» о возвращении граждан США на родину, однако представители Вашингтона, по мнению Трампа, «заключают ужасные сделки».